Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси с результатом 71,5%

Действующий мэр Тбилиси и представитель от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе набирает 71,5% на муниципальных выборах в Грузии после подсчета 98% голосов. Об этом говорится в данных опубликованных на официальном сайте ЦИК.

Согласно опубликованным данным, на втором месте располагается представитель объединенных оппозиционных партий «Лело» и «За Грузию» Ираклий Купрадзе, получивший поддержку 12,5% избирателей. Третью позицию занимает кандидат от партии «Гирчи» Иаго Квичия с результатом 4,1%. Остальные участники выборов не смогли преодолеть порог в 5% голосов.

В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Голосование охватывало 64 муниципалитета и района, по итогам которых будут избраны мэры пяти крупных городов — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти — а также главы 59 муниципалитетов и депутаты местных собраний — сакребуло.

В выборах участвовали 12 политических партий, однако часть оппозиции бойкотировала голосование. В борьбе за пост мэра Тбилиси участвовали девять кандидатов, включая действующего мэра и представителя правящей партии Каху Каладзе, который занимает эту должность с 2017 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Тбилиси начались массовые акции протеста на фоне выборов.

Площадь Свободы и проспект Руставели у здания парламента полностью блокированы участниками протестной акции. Кроме того, из регионов в сторону Тбилиси двинулись колонны автомобилей.

