В Газе за сутки погибли 66 человек в результате атак Израиля

За последние сутки израильских ударов по сектору Газа погибли 66 человек, еще 265 получили ранения. Об этом сообщило министерство здравоохранения анклава в Telegram-канале.

Часть пострадавших по-прежнему остается под завалами, медики пытаются добраться до них и оказать помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Палестины Махмуд Аббас поддержал инициативу американского коллеги о прекращении огня в секторе Газа и сообщил, что работает «над окончательным согласованием деталей». Аббас подчеркнул, что Палестина добивается немедленного и полного прекращения боевых действий, освобождения заложников и доставки гуманитарной помощи под эгидой ООН. Он заявил о готовности к конструктивному диалогу ради стабильности и справедливого мира на основе международного права.

По его словам, управление Газой должно оставаться правом Палестины и осуществляться через государственные институты, единый административный комитет и объединенные силы безопасности при поддержке арабских и международных партнеров.

