Заманил и пытал: перуанец убил трех девушек на онлайн-трансляции

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 37 0

Одна из жертв была несовершеннолетней.

Жестокое убийство трех девушек в Аргентине

Фото: Reuters/Gerardo Marin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Перуанец убил трех девушек во время онлайн-трансляции в Аргентине

В Аргентине 20-летний перуанец жестоко расправился с тремя девушками во время проведения онлайн-трансляции в социальной сети. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Следствие установило, что Тони Янзен Вальверде Викториано заманил 20-летних Морену Верри и Бренду дель Кастильо, а также 15-летнюю Лару Гутьеррес в фургон, якобы чтобы они составили ему компанию на импровизированной вечеринке.

После этого он отвез их в дом за пределы столицы Аргентины Буэнос-Айреса, где их жизнь оборвалась, а тела нашли захороненными на заднем дворе.

Более того, эксперты уточнили, что девушки были подвергнуты насильственным пыткам: Ларе ампутировали все пальцы на левой руке, Бренде сломали череп и разрезали живот, уже после смерти, а Морене прекратили подачу кислорода с помощью надетого на голову пластикового пакета.

Подозреваемый успел скрыться в Перу, однако был пойман правоохранительными органами. Викториано заявил, что непричастен к происшествию.

«Виновный должен быть найден. Я не имел к этому никакого отношения», — добавил он.

Также полиция проводит проверку связи местных бандитских группировок с убийством. У следователей есть версия, что мотивом к расправе послужило обвинение девочек в краже веществ, изменяющих сознание.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что женщина убила своего пятого мужа инсулином.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:46
«Убирайся из моей комнаты!» — дочь Виктории Бони протащила ее по полу за ноги
0:14
Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
0:12
Для разгона протестующих в Тбилиси используется спецтехника
23:53
Заманил и пытал: перуанец убил трех девушек на онлайн-трансляции
23:38
Укрепляют и защищают иммунитет: какие продукты полезны для осеннего рациона
23:24
Премьер-министр Грузии обвинил посла ЕС Герчинского в беспорядках в Тбилиси

Сейчас читают

Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
Орбан: безопасность Европы требует диалога России и ЕС
«Это я брюзжу»: Дмитрий Маликов о своем отношении к мату на сцене
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости