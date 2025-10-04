Заманил и пытал: перуанец убил трех девушек на онлайн-трансляции

Перуанец убил трех девушек во время онлайн-трансляции в Аргентине

В Аргентине 20-летний перуанец жестоко расправился с тремя девушками во время проведения онлайн-трансляции в социальной сети. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Следствие установило, что Тони Янзен Вальверде Викториано заманил 20-летних Морену Верри и Бренду дель Кастильо, а также 15-летнюю Лару Гутьеррес в фургон, якобы чтобы они составили ему компанию на импровизированной вечеринке.

После этого он отвез их в дом за пределы столицы Аргентины Буэнос-Айреса, где их жизнь оборвалась, а тела нашли захороненными на заднем дворе.

Более того, эксперты уточнили, что девушки были подвергнуты насильственным пыткам: Ларе ампутировали все пальцы на левой руке, Бренде сломали череп и разрезали живот, уже после смерти, а Морене прекратили подачу кислорода с помощью надетого на голову пластикового пакета.

Подозреваемый успел скрыться в Перу, однако был пойман правоохранительными органами. Викториано заявил, что непричастен к происшествию.

«Виновный должен быть найден. Я не имел к этому никакого отношения», — добавил он.

Также полиция проводит проверку связи местных бандитских группировок с убийством. У следователей есть версия, что мотивом к расправе послужило обвинение девочек в краже веществ, изменяющих сознание.

