The Guardian: Грета Тунберг пожаловалась на условия в израильской тюрьме

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 46 0

Шведскую экоактивистку поместили в камеру с клопами.

Грета Тунберг пожаловалась на условия в израильской тюрьме

Фото: Reuters/ISRAEL FOREIGN MINISTRY

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Guardian: Грету Тунберг поместили в камеру, где завелись клопы

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, задержанная в Израиле, находится в камере с клопами и испытывает нехватку воды и пищи. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на письмо шведского чиновника, посетившего активистку.

По словам дипломата, у Тунберг началась сыпь, которую она связывает с насекомыми в камере. Она также рассказала о сильном обезвоживании и жаловалась на то, что вынуждена долго сидеть на жестких поверхностях.

Другой задержанный активист сообщил дипломатам, что видел, как Тунберг заставляли держать флаги для фотосъемки.

Известно, что израильские ВМС перехватили суда «Флотилии стойкости», среди участников которой находилась Грета Тунберг. Активисты пытались добраться до берегов Газы, игнорируя официальные предупреждения о запрете прохода. Все суда направили в порт Ашдод, где участников задержали для последующей экстрадиции. В МИД Израиля этот шаг назвали провокацией, рассчитанной на создание негативного информационного фона вокруг страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о судне с Тунберг в секторе Газа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:24
Премьер-министр Грузии обвинил посла ЕС Герчинского в беспорядках в Тбилиси
23:19
«Неправильно ругать за оценки»: Ковальчук рассказала о школьных отметках дочери
23:00
Магия вне Хогвартса: черный кот предсказывает будущее с помощью карт Таро в США
22:41
Платформа Discord сообщила о масштабной утечке данных пользователей
22:23
Непоправимый урон: почему не стоит готовить пищу в силиконовых формах
22:06
The Guardian: Грета Тунберг пожаловалась на условия в израильской тюрьме

Сейчас читают

Орбан: безопасность Европы требует диалога России и ЕС
«Это я брюзжу»: Дмитрий Маликов о своем отношении к мату на сцене
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео