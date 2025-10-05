В концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялся финал конкурса «Мисс Россия — 2025». Победительницей была названа 22-летняя Анастасия Венза из Московской области. Она получила корону из рук победительницы прошлого года Валентины Алексеевой, представительницы Чувашии. Кроме того, самая красивая россиянка года выиграла один миллион рублей и право представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная». Звание первой вице-мисс досталось Алене Лесняк из Керчи, а второй вице-мисс стала Виктория Макарова из Сестрорецка.

Анастасия Венза — студентка Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Она увлекается верховой ездой, в прошлом, по собственным словам, много лет играла в волейбол, благодаря спорту узнала, что такое командный дух и уверенность в себе. Ее любимая книга «Дом, в котором горит свет» Эльчина Сафарли, любимый фильм — «Один день».

Венза мечтает в будущем заниматься благотворительностью, а еще хочет развиваться в сфере коммуникаций и публичных выступлений. Выигранный миллион она хочет вложить в свой проект помощи, связанный с патологией у детей и новорожденных.

Согласно правилам в конкурсе «Мисс Россия» могут принять участие незамужние девушки без детей от 18 до 23 лет включительно, ростом от 173 см, без татуировок. Организаторы проводят отборы во всех субъектах РФ. На первом этапе они представляют онлайн видеовизитки. Следующий шаг — очный кастинг в Москве.

Претенденток оценивают не только по внешним качествам, они также должны быть обаятельными, уметь держаться на публике — в общем, нравиться во всех своих проявлениях.

