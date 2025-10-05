Кирилл Туриченко рассказал об отношениях с пасынком: «Замечательный парень»

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив

Ребенок не только тепло принял нового мужа мамы, но и помог ему профессионально — познакомил со многими современными исполнителями.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Певец Туриченко об отношениях с пасынком: Замечательный парень

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко поделился радостью от своих отношений с пасынком Платоном. В 2020 году артист начал встречаться с Дарьей Тарасовой — стилистом и владелицей ювелирного магазина. У нее был сын от первого брака, но для настоящей любви прошлое — не преграда. Через год исполнитель сделал возлюбленной предложение, затем состоялась пышная свадьба.

Платону 13 лет. Мальчик принял нового мужа мамы, а тот постарался стать ему другом. Как рассказал Туриченко корреспонденту 5-tv.ru на презентации нового сезона RU.TV, в последнее время он стал явно видеть плоды своих усилий. Парнишка теперь и сам проявляет инициативу — заботится об отчиме.

«Платон — замечательный парень. Он не по годам очень серьезным стал. И в последнее время знаете, что меня порадовало? Раньше мы дома что-то готовили вместе, я его учил готовить стейки, учил его правильно омлет готовить… А сейчас я просыпаюсь, ему в школу, а он мне уже завтрак готовит. Потом я приезжаю с концерта, а он говорит: „Я купил стейки, я тебе сейчас приготовлю“. Он уже самостоятельный, молодец. Поэтому надо работать над тем, чтобы у него был брат или сестра», — сказал Туриченко.

По словам артиста, пасынок не называет его папой — обращается по имени. Но это не отменяет связи, которая между ними появилась. Платон, например, стал проводником певца в мир современной музыки — той, что слушают подростки. В частности, познакомил с творчеством блогера и исполнителя Ильи Мазеллова, или mzlff. Лирика молодых авторов, говорит Туриченко, не всегда выдерживает цензуру, но полезно знать.

«Он еще посвящает меня в музыкальный мир абсолютно другой. Он мне рассказывает об артистах, которых не показывают по телевизору… И я на волне, я понимаю, какую музыку сейчас слушает молодежь 12-13 лет, что у них кринж, кто у них скуф и тому подобное», — поделился певец.

Солист группы «Иванушки International» добавил, что Платон — хороший учитель, вовлеченный в музыкальную индустрию. Мальчик ходит на концерты каждую неделю и знает, о чем говорит. Более того, периодически консультирует отчима в вопросах моды — советует, что стоит надевать на мероприятия и концерты, полноправно участвует в творческом процессе.

Ранее, писал 5-tv.ru, Кирилл Туриченко рассказал о своих правилах гармоничной семейной жизни.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

