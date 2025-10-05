Мама поможет: Нонна Гришаева дает сыну советы в любви

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Звезда вышла в свет вместе с наследником.

Актриса Гришаева дает сыну советы в любви

Заслуженная артистка Российской Федерации Нонна Гришаева дает советы сыну в вопросах любви. Об этом рассказал сам наследник звезды в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере мюзикла рэпера Басты «Любовь без памяти».

На мероприятие актриса пришла в сопровождении 18-летнего сына Ильи. Прозвучал вопрос: будет ли она уберегать наследника от беспамятства в любви. Ответ дал сам сын Гришаевой.

«Я уже достаточно взрослый, чтобы сам решать, но мама может дать хороший совет», — отметил юноша.

При этом сама актриса добавила: самое главное — чтобы в жизни Ильи была любовь, а какой она будет решать точно не ей. Гришаева также отметила, что любовь не всегда приносит боль.

«Зачем сгорать, зачем сразу о плохом? В любви можно купаться!» — подытожила знаменитость.

