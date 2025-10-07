В Комсомольске-на-Амуре дети подожгли петарду во рту у кошки

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 76 0

По факту произошедшего проводится проверка.

В Комсомольске-на-Амуре дети подожгли петарду у кошки во рту

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Комсомольске-на-Амуре дети подожгли петарду во рту домашней кошки. Животное получило серьезные травмы, но выжило. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в городском АНО «Преданное сердце».

«Дети подожгли петарду у кошки во рту. Диагностирован перелом нижней челюсти, обожжен язык», — говорится в сообщении, опубликованном на странице организации во «ВКонтакте».

По данным зоозащитников, врачи стабилизировали состояние животного. Кошке проводят противошоковую терапию и снимают отек. На лечение и дальнейшее восстановление требуется около 40 тысяч рублей, в связи с чем объявлен сбор средств.

В региональном управлении полиции сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются личности несовершеннолетних, причастных к инциденту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Воронеже девятилетняя девочка пострадала после нападения крысы в подъезде жилого дома. Инцидент произошел, когда мать с дочерью возвращались домой с прогулки. Зайдя в подъезд, они заметили крысу, сидевшую на ступеньках. Животное внезапно прыгнуло с лестницы им под ноги. Дома девочка рассказала, что крыса задела ее во время прыжка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.93
-1.07 95.67
-1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
«Находишь правильных людей»: Прилучный остепенился после развода с Муцениеце
12:00
Сын Михаила Круга тайно женился: как наследник звезды шансона нашел свою тихую гавань
11:50
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
11:47
Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу
11:45
ФСБ: в Подмосковье задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего
11:43
Пьяный мужчина сжег дом с бабушкой и детьми в Курганской области

Сейчас читают

До исчезновения с карты: российской армии не нужно беречь «Украину» — мнение
«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео