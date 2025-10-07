В Москве проходит прощание с народной артисткой РСФСР Ниной Гуляевой

В Московском художественном театре имени Антона Чехова (МХТ) проходит прощание с народной артисткой РСФСР Ниной Гуляевой. Эксклюзивные кадры с церемонии в распоряжении 5-tv.ru.

Проводить в последний путь актрису пришли близкие и друзья. В том числе сын усопшей Вячеслав Невинный-младший, художественный руководитель МХТ, народный артист РФ Константин Хабенский и театральный режиссер, заслуженная артистка России Марина Брусникина.

«Теперь, я думаю, что в том пространстве небесном этот тембр жизнерадостный, не знающий сомнений, не знающий печали, будет сотрясать то пространство с криками: „Давайте! Давайте! Не откладывать, давайте делать какое-то дело!“», — такой запомнил свою коллегу Хабенский.

Сердце Нины Гуляевой остановилось 3 октября. Ей было 94 года. Похоронят актрису рядом с мужем, народным артистом СССР Вячеславом Невинным, на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заслуженный артист РФ Станислав Дужников назвал смерть Нины Гуляевой эпохой, которая ушла.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.