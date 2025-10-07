Орешкин назвал симпозиум «Создавая будущее» частью глобальной экосистемы «Открытого диалога»

Международный симпозиум «Создавая будущее» — это часть глобальной экосистемы «Открытого диалога». Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ, заместитель председателя организационного комитета НЦ «Россия» Максим Орешкин на открытии мероприятия.

В своей речи он рассказал о масштабной работе, которая ведется по выстраиванию и развитию международного диалога.

«У нас активно развивается новая важная инициатива — „Открытый диалог“. Здесь есть участники того мероприятия, которое у нас состоялось в апреле и называлось „Будущее мира: новая платформа глобального роста“. Форум ставил перед собой амбициозные цели, и они действительно были достигнуты», — сказал Максим Орешкин.

Симпозиум «Создавая будущее», подчеркнул заместитель руководителя администрации президента РФ, становится частью глобальной экосистемы «Открытого диалога».

Международный симпозиум проходит с 7 по 8 октября в столице под эгидой Десятилетия науки и технологий при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ. На мероприятие приехали представители более 85 стран.

Ранее Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заявлял, что западные санкции не смогли помешать развитию экономики России. Об этом сообщал 5-tv.ru. По его словам, страны Запада приняли уже все масштабные санкционные меры. Но даже это не смогло подорвать экономику РФ.

Орешкин добавил, что экономика адаптируется под ситуацию. В этом ей помогает ориентир на сотрудничество со странами, которые хотят взаимодействовать с Россией. В число таких государств входят все страны БРИКС, глобального Юга и другие.

