«Отлично поплавал»: Дуров искупался в пруду и теперь вынужден платить штраф

Павел Дуров искупался в пруду в Казахстане и теперь вынужден платить штраф

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров совершил административное правонарушение в Казахстане, если точнее — искупался там, где не положено. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Бизнесмен, прибывший в Алматинскую область, поделился в соцсетях видео, на котором он заходит в ледяное горное озеро в плавках.

«Отлично поплавал», — написал он.

На кадрах видно, как Дуров ныряет в чистейшие воды одного из трех Кольсайских озер, расположенных на высоте от 1800 до 2хватает 500 метров над уровнем моря. Даже летом температура здесь редко превышает 15 градусов. Купание в этих водоемах строго запрещено, так как они входят в состав национального парка.

Согласно правилам, туристам разрешено заходить в воду только в специально оборудованных местах и исключительно в теплое время года. Нарушителям грозит административный штраф — 39 320 тенге, почти шесть тысяч рублей.

Местные власти напомнили, что озера Кольсай являются заповедной территорией, и несоблюдение экологических норм может навредить уникальной экосистеме региона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.