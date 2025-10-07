Главред «Дождя»* Тихон Дзядко** внесен в перечень террористов и экстремистов

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Также в аналогичный список попали ведущая Екатерина Котрикадзе** и журналистка Валерия Ратникова**.

Главред Дождя* внесен в перечень террористов и экстремистов

Фото: Мудрац Александра/ТАСС

Главный редактор телеканала «Дождь»* Тихон Дзядко**, ведущая Екатерина Котрикадзе** и журналистка Валерия Ратникова** внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

В базе указаны личные данные, включая даты рождения и паспортные сведения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Татьяна Лазарева** заочно приговорена к семи годам лишения свободы. По данным следствия, она уклонялась от исполнения обязанностей иностранного агента, не размещала требуемую маркировку на своих публикациях и не оплатила назначенные судом штрафы.

До этого Лазарева уже дважды привлекалась к административной ответственности за аналогичные правонарушения и получала штрафы, однако не исполнила решение суда. В результате в отношении нее было возбуждено исполнительное производство. Во время судебных прений прокурор предложила добавить к предыдущему приговору Лазаревой шесть месяцев заключения, чтобы общий срок составил семь лет колонии.

* — телеканал «Дождь» признан в РФ СМИ-иноагентом

** — признаны в РФ иноагентами, внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

