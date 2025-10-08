Минтруд объявил о повышении пособия по безработице с 2026 года

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Индексация составит почти семь процентов.

Сколько составляет пособие по безработице в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что с 1 февраля 2026 года размер пособия по безработице вырастет на 6,8% и достигнет примерно 16 тысяч рублей. Его слова приводит ТАСС.

Министр труда пояснил, что в соответствии с законом о занятости пособие по безработице проиндексируют на уровень инфляции. В регионах, где применяются северные коэффициенты, выплаты будут немного выше.

Также ранее правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026–2028 годы. Согласно документу, с 1 апреля 2026 года планируется проиндексировать социальные пенсии на 14,8%.

Котяков также сообщил, что в 2026 году россиян ждут самые продолжительные новогодние каникулы за последние годы — они продлятся 12 дней, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Такое решение закреплено постановлением, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Глава Минтруда добавил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в масштабах всей страны пока не рассматривается. Глава ведомства подчеркнул, что существующие нормы трудового законодательства в России позволяют достаточно гибко выстраивать режим занятости — работодатели и сотрудники могут самостоятельно договариваться об индивидуальном графике. Тем не менее, единой позиции относительно возможного сокращения рабочей недели пока не существует.

