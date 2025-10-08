Radar Online: Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу

Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря одному из их близких друзей, герцогу Вестминстерскому Хью Гросвенору. Об этом сообщает Radar Online со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, Гросвенор рассматривает возможность сделать обоих братьев крестными отцами своей новорожденной дочери Козимы, родившейся в конце июля 2025 года.

«Хью был одним из немногих людей, кто оставался рядом и с Уильямом, и с Гарри, и он хотел бы снова увидеть их вместе в хороших отношениях», — отметил источник близкий к королевской семье.

Гросвенор уже является крестным сыновей Уильяма и Гарри — принцев Джорджа и Арчи, что подчеркивает его дружбу с обоими братьями. Он сохранял нейтралитет с момента, когда Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и переехали в США в 2020 году.

Хотя на свадьбе Гросвенора в 2024 году присутствовал только Уильям, оба принца поздравили друга с рождением Козимы.

Крестины, как ожидается, пройдут осенью в частной часовне семейного поместья Итон-Холл в Чешире, а объявление о выборе крестных планируется ближе к дате церемонии.

