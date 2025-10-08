«Страшное горе»: поселок в Белгородской области подвергся ракетному обстрелу ВСУ — есть погибшие

Губернатор Белгородской области приехал на место происшествия вместе с министром энергетики РФ.

Фото, видео: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov; 5-tv.ru

Поселок Маслова Пристань в Белгородской области подвергся ракетному обстрелу ВСУ

Поселок Маслова Пристань в Белгородской области подвергся ракетному обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.

При обстреле погибли двое мужчин и одна молодая женщина. Девять мирных жительниц получили ранения: у четырех — множественные осколочные ранения, а у пятерых предварительно диагностированы баротравмы. Четверо пострадавших были доставлены в местные больницы, а одной была оказана медицинская помощь на месте.

«Самые искренние и глубокие соболезнования родным, на которых обрушилось такое страшное горе», — пишет Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области вместе с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым прибыли на место, где была совершена атака.

Сообщается, что здание социального объекта частично разрушено. Повреждены кровли, окна, балконы и фасады в двух многоэтажках. Пять авто были посечены осколками. Жителей поврежденного дома разместят в пунктах временного размещения.

«Жители говорят, что помог сигнал ракетной опасности — они успели уйти от окон и укрыться в безопасном месте», — говорится в Telegram-канале Гладкова.

В ближайшее время эксперты дадут оценку разрушениям и определят, подлежит ли здание восстановлению или нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области.

