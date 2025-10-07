ВС РФ освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО) — Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области. Об этом сообщают в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Нововасилевское Запорожской области», — уточнили в ведомстве.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

