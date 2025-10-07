ВС РФ освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 247 0

Наши войска уверенно продвигаются вперед в зоне проведения спецоперации.

Победы на СВО 7 октября

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Победы ВС РФ сегодня Спецоперация

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО) — Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области. Об этом сообщают в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Нововасилевское Запорожской области», — уточнили в ведомстве.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее, писал 5-tv.ru, экипаж армейской авиации на Ми-28нм поразил живую силу и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
6 окт
ВС РФ освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области
5 окт
ВС РФ освободили населенный пункт Кузьминовка в ДНР
1 окт
Советник главы ДНР сообщил о подходе ВС РФ вплотную к Северску
24 сент
В Минобороны раскрыли детали освобождения Березового в Днепропетровской области
23 сент
В Минобороны раскрыли детали операции по освобождению Новоивановки в Запорожской области
22 сент
Раскрыты детали освобождения сел Муравка и Ольговское
20 сент
ВС РФ освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области
19 сент
Российские войска освободили населенный пункт Муравка в ДНР
7 сент
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам производства БПЛА на Украине
2 сент
Российские военные освободили Федоровку в ДНР
+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.93
-1.07 95.67
-1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:50
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
11:47
Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу
11:45
ФСБ: в Подмосковье задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего
11:43
Пьяный мужчина сжег дом с бабушкой и детьми в Курганской области
11:40
Минтруд объявил о повышении пособия по безработице с 2026 года
11:34
Это было близко: крупный астероид пролетел на расстоянии 428 км от Земли

Сейчас читают

До исчезновения с карты: российской армии не нужно беречь «Украину» — мнение
«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео