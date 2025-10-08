Прерванный полет: работа аэропортов США встала из-за шатдауна
Конгресс никак не может согласовать бюджет.
Работа американских аэропортов парализована из-за нехватки авиадиспетчеров
Работа американских аэропортов парализована. Тысячи рейсов отменяют и переносят из-за нехватки авиадиспетчеров. Все потому, что персонал работает фактически бесплатно на фоне шатдауна, который длится уже семь дней.
Все это время Конгресс не может согласовать бюджет. Без зарплаты остались практически все госслужащие. И вместо рабского труда сотрудники предпочитают брать больничные. Каждая неделя шатдауна, по оценке экспертов, обходится США в семь миллиардов долларов.
Ранее 5-tv.ru писал, что законопроект о временном финансировании, предложенный Демократической партией, не набрал необходимое для его принятия количество голосов в Сенате США.
