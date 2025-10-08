«Вводили в заблуждение»: очевидец о том, почему пропавшего школьника-зацепера не искали родные

Бросившие подростка в овраге зацеперы могли вводить его семью в заблуждение

Бросившие подростка в овраге под Клином зацеперы могли вводить его семью в заблуждение, чтобы мальчика не нашли. Таким мнением поделился очевидец по имени Александр Грецкий в беседе с 5-tv.ru, который отыскал вместе с приятелем школьника в ночном лесу.

О пропаже ребенка Александр узнал из районного чата. Мужчина направился к дому подростка, чтобы предложить свою помощь в поисках. Мама и бабушка мальчика были убеждены, что с их ребенком все в порядке — им поступали сообщения о том, что его якобы видели на прогулке недалеко.

«Как потом выяснилось, их, скорее всего, вводили в заблуждение те люди, которые с ним ехали (на поезде — Прим. ред.) и не хотели, чтобы его нашли. Потому что боялись, что кто-то узнает, что они были с ним», — объяснил Александр.

После этого в местном чате появилось видео, выложенное зацеперами ранее в соцсети. Вскоре оно было удалено его авторами. Школьники говорили, что их друг сорвался с поезда и якобы погиб.

Через какое-то время с Александром связался некто по имени Ахмед, который оказался неравнодушным пятиклассником. Он передал много важных сведений о пропавшем мальчике мужчине. В частности, он переслал ему информацию из сети, где дети обсуждали произошедшее.

Благодаря наводке ребенка Александр вместе с приятелем выехал в Клинский район и несколько часов прочесывал местность, вдоль которой шла электричка. Пропавшего подростка нашли ближе к ночи: он лежал в овраге в траве недалеко от станции Стреглово.

«Я его сначала не узнал, подумал, что это, может, какой-то другой подросток избитый. Потому что он был в трусах и майке, без кроссовок, без всего. <…> Как потом оказалось, у него была челюсть сломана», — рассказал Грецкий.

Мужчина предположил, что в день инцидента между подростками мог произойти конфликт. Он отметил, что пострадавший школьник общался с зацеперами примерно месяц, а после его падения с поезда подростки просто отправились по домам.

Интересный момент: после того, как мальчика нашли, Александру позвонила сначала неизвестная девушка, представившаяся одноклассницей подростка. Затем позвонила женщина, и они обе задали один и тот же вопрос: «А он помнит, как это произошло?». Мужчина считает, что они могли быть связаны с этой компанией зацеперов.

Мальчик пролежал в овраге три дня. По предварительным данным, трое подростков, в том числе пострадавший, катались в Подмосковье на поезде «Ласточка», скорость которой может достигать 160 километр в час. Когда один из них сорвался с поезда и упал в овраг, его приятели посчитали его погибшим и предпочли не рассказывать взрослым о случившемся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

