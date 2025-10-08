Ужас, как дорого: жители США потратят рекордное количество денег на Хэллоуин

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Несмотря на поднятие цен, 73% опрошенных американцев собираются отмечать День всех святых.

Сколько денег американцы тратят на Хэллоуин

Фото: 5-tv.ru

NRF: жители США потратят рекордные 13,1 миллиарда долларов на Хэллоуин

В этом году жители США собираются потратить рекордно большую сумму на празднование Хэллоуина. Об этом сообщила Национальная федерация розничной торговли Соединенных Штатов (NRF).

Организация провела опрос, согласно которому американцы собираются потратить на празднование Хэллоуина около 13,1 миллиарда долларов, что является рекордным показателем.

До этого самым дорогим годом для празднования Дня всех святых был 2023-й. Тогда жители США выложили чуть больше 12 миллиардов долларов. А в 2024 году затраты и вовсе упали до 11,6 миллиарда долларов.

«Даже с учетом опасений по поводу роста цен из-за тарифов, Хэллоуин продолжает находить отклик у потребителей всех возрастов. Будь то костюм или вырезание тыквы, все больше потребителей планируют принять участие в мероприятиях и традициях Хэллоуина», — пояснила вице-президент NRF по промышленности и потребительскому анализу Кэтрин Каллен.

Отмечать самый страшный день в году собираются около 73% опрошенных и это несмотря на то, что из-за введенных пошлин цены на многие товары будут выше.

Большинство людей планирует раздавать конфеты — 66%. Маскарадные костюмы наденут 51% респондентов, такая же часть опрошенных собирается украшать к празднику свой дом. Вырезать тыкву будут 46%, а пойти на вечеринку — 32%. Также среди популярных развлечений оказалось посещение дома с приведениями — 24%. И чуть меньше респондентов, 23%, планируют нарядить своих питомцев.

Ожидается, что на сладости американцы потратят около 3,9 миллиарда долларов, а на костюмы и украшения — 4,3 и 4,2 миллиарда долларов соответственно.

В среднем расходы на одного человека составят рекордные 114,45 доллара.

Ранее 5-tv.ru писал о простых рецептах блюд на Хэллоуин.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

