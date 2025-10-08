В Швейцарии ужесточили для украинцев правила предоставления убежища

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 69 0

С 1 ноября не все смогут рассчитывать на защитный статус S.

В Швейцарии изменили правила получения убежища

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

Власти Швейцарии ужесточили правила для предоставления украинцам убежища. Об этом сообщила пресс-служба правительства европейского государства.

Особый статус S защиты на территории Швейцарии с 1 ноября 2025 года будет предоставляться только тем жителям Украины, что проживают на территориях, где идут бои или которые перешли под контроль России.

Люди, прибывшие из регионов, не затронутых боевыми действиями, лишатся статуса S и будут обязаны покинуть страну. Это правило коснется в первую очередь жителей Западной Украины, включая Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области. По данным правительства, их около 5% от общего числа украинских беженцев в Швейцарии.

Граждане Украины, потерявшие право на получение статуса S по новым правилам, могут подать заявление на политическое убежище или переехать в страну — член Евросоюза, где такие ограничения отсутствуют. Власти также отметили, что ранее полученный статус не будет аннулирован.

Статус S предоставляет множество возможностей: работу, включая самозанятость, медицинскую страховку, образование для детей, свободное передвижение по стране и за рубежом, а также право на воссоединение семьи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Совет ЕС выразил намерение отменить программу приема украинских беженцев.

