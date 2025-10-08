Психолог объяснила странное видео Пашиняна под песню Высоцкого

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 82 0

Политик поделился роликом, на котором в напряженном состоянии молча слушает музыку.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Lev Radin; Telegram/ Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan /Nikol_Pashinyan_PM; 5-tv.ru

Психолог Абравитова: Пашинян переживает психоэмоциональный спад

Премьер-минстр Армении Никол Пашинян переживает психоэмоциональный спад. Об этом сообщила психолог Марианна Абравитова, в ходе беседы с Life.ru.

По словам специалиста, на странном видео, которым политик поделился в социальных сетях, видно, что он испытывает депрессивное состояние.

«Он внутренне выжатый. Все черты лица у него опущены вниз и зафиксированы — это говорит о жутком стрессе. Он не может ни расслабиться, ни успокоиться, постоянно находится в тревожном состоянии», — отметила она.

Эксперт добавила, что возможная причина такого состояния — то, что Пашиняну важно слышать от других, что все его действия верны.

«Он производит впечатление управляемого. По всей видимости, ему нужно постоянное подтверждение от других, что он все делает правильно. Даже в таких деталях, как одежда, видно отсутствие уверенности — выглядит как рядовой офисный работник, который идет на работу без желания», — уточнила Абравитова.

Также психолог развеяла догадки подписчиков о наркотическом опьянении премьер-министра на публикации. Она отметила, что на видео у политика чистый взгляд и признаки работоспособности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин и Пашинян обсудили двусторонние отношения Армении и России.

