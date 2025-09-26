«Активный диалог»: Путин и Пашинян обсудили двусторонние отношения Армении и РФ

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 15 0

Ереван заинтересован в сотрудничестве с Москвой в сфере атомной энергетики.

Что обсудили Путин и Пашинян в Кремле

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили двусторонние отношения РФ и Армении

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили двусторонние отношения Москвы и Еревана, в том числе и работу Армянской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Спасибо, что приняли наше приглашение и приехали на международное мероприятие, посвященное развитию атомной отрасли. Это и естественно, поскольку все-таки в Армении функционирует — и давно — атомная электростанция, которая, как вы сами на форуме сказали, обеспечивает 30% электроэнергии в стране. Все-таки это такой серьезный показатель, 30%, треть всего электричества выдает атомная электростанция», — отметил российский лидер.

Кроме того, Владимир Путин сообщил, что «Росатом» сейчас работает над продлением эксплуатации АЭС.

Российский лидер рассказал и о других двусторонних отношениях Москвы с Ереваном, которые, по его словам, «развиваются и по всем другим направлениям». Как отметил Путин, товарооборот Армении с Россией в 2024 году составил 11,7 миллиарда долларов, что составляет 34% от всего внешнеторгового оборота республики.

В свою очередь Пашинян заявил, что Армения ведет «активный диалог» с Россией по вопросам атомной энергетики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

