Кокошник и дреды в тренде? В каком виде можно и нельзя ходить в школу

Адвокат Шушаков: несоблюдение дресс-кода — не повод отчислять ученика из школы

Каждый раз с приближением нового учебного года родители и школьники все чаще задаются вопросом о допустимых требованиях к внешнему виду учеников. Например, можно ли прийти в школу с окрашенными волосами? А с дредами или пирсингом? Допустимы ли национальные аксессуары, такие как кокошники? Ответы на все вопросы о правовых аспектах школьного дресс-кода рассказал адвокат Александр Шушаков в беседе с URA.RU.

Кокошник как причина спора

Недавний инцидент в Свердловской области в очередной раз поднял вопрос о границах допустимого в школьной одежде. Ученица пришла в школу в ободке-кокошнике, и это вызвало конфликт.

Мама девочки рассказала, что администрация не запрещала ношение аксессуара напрямую, однако рекомендовала отказаться от него из соображений безопасности — ободок могли признать травмоопасным.

История получила широкий резонанс. Член Совета по правам человека Марина Ахмедова поддержала школьницу, отметив, что «кокошник не опаснее циркуля или карандаша». В итоге девочка сняла аксессуар, не желая идти против учителя. Семья призналась, что сожалеет о том, что ситуация привела к ухудшению здоровья педагога — у женщины случился гипертонический криз.

Что регулирует внешний вид школьников

По словам адвоката Александра Шушакова, требования к внешнему виду учеников устанавливают не федеральные законы, а уставы самих школ.

«Внешний вид школьника регулируется не федеральным законом, а, как правило, уставом конкретной школы. Везде он разный. Там могут быть прописаны требования к форме, к цвету волос и к аксессуарам», — пояснил он.

Основой служит статья 38 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно которой образовательные организации могут самостоятельно утверждать форму и правила ношения одежды.

При этом устав школы не может противоречить Конституции и федеральным нормам.

С 1 июля 2025 года вступил в силу новый национальный стандарт ГОСТ Р 71582-2024 «Одежда обучающихся (школьная форма)». Он задает общие рекомендации по качеству и стилю формы, но не делает ее обязательной.

Форма, согласно ГОСТу, должна быть:

сдержанной и деловой;

удобной и безопасной;

выполненной преимущественно из натуральных тканей;

без агрессивных принтов и символики неформальных объединений.

В большинстве школ это выражается в трех комплектах одежды: повседневной (брюки, юбки, жилеты нейтральных цветов), парадной (с белыми рубашками и аксессуарами) и спортивной (для физкультуры).

Что запрещают школьные уставы

Наиболее частые ограничения касаются:

одежды с надписями, прорезями и яркими изображениями;

головных уборов и религиозной символики в помещениях;

обуви на каблуках;

пирсинга, татуировок и неестественных цветов волос.

Что делать, если правила кажутся чрезмерными

Если конфликт все же возник, юрист советует сначала изучить устав школы.

«Если запрета в уставе нет, но вас притесняют за дреды, фиолетовые волосы или татуировки, это уже вопрос защиты прав. В таком случае можно обратиться к директору, в департамент образования или к уполномоченному по правам ребенка», — уточнил Шушаков.

Локальные акты о форме не могут приниматься единолично — они утверждаются с участием совета родителей, учеников и педагогов.

Можно ли отстранить ученика за внешний вид

Отстранять ребенка от занятий за несоответствие дресс-коду школа не имеет права. Максимум — устное замечание или запись в дневнике.

«Формальных санкций вроде отчисления за внешний вид не существует, особенно если речь не о систематическом нарушении, а о разовой ситуации», — подчеркнул адвокат.

Если нарушения фиксируются систематически, школа может применить дисциплинарные меры, но только в рамках закона.

Как защитить свои права

Родителям советуют:

Ознакомиться с уставом школы и локальными актами;

При несогласии направить письменное обращение администрации;

При необходимости — пожаловаться в Рособрнадзор, департамент образования или прокуратуру;

Участвовать в обсуждении правил формы через родительский комитет.

Главное, по словам юриста, — сохранить баланс между дисциплиной и правом ребенка на самовыражение:

«Школа может требовать соблюдения устава, но не нарушать права ребенка на образование и самовыражение. Тут есть тонкая грань, которую в принципе надо разбирать индивидуально».

