Кокошник и дреды в тренде? В каком виде можно и нельзя ходить в школу

Актуальность вопроса возникла после конфликта в свердловской школе, куда ученица пришла в старинном головном уборе.
Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС
Адвокат Шушаков: несоблюдение дресс-кода — не повод отчислять ученика из школы
Каждый раз с приближением нового учебного года родители и школьники все чаще задаются вопросом о допустимых требованиях к внешнему виду учеников. Например, можно ли прийти в школу с окрашенными волосами? А с дредами или пирсингом? Допустимы ли национальные аксессуары, такие как кокошники? Ответы на все вопросы о правовых аспектах школьного дресс-кода рассказал адвокат Александр Шушаков в беседе с URA.RU.
Кокошник как причина спора
Недавний инцидент в Свердловской области в очередной раз поднял вопрос о границах допустимого в школьной одежде. Ученица пришла в школу в ободке-кокошнике, и это вызвало конфликт.
Мама девочки рассказала, что администрация не запрещала ношение аксессуара напрямую, однако рекомендовала отказаться от него из соображений безопасности — ободок могли признать травмоопасным.
История получила широкий резонанс. Член Совета по правам человека Марина Ахмедова поддержала школьницу, отметив, что «кокошник не опаснее циркуля или карандаша». В итоге девочка сняла аксессуар, не желая идти против учителя. Семья призналась, что сожалеет о том, что ситуация привела к ухудшению здоровья педагога — у женщины случился гипертонический криз.
Что регулирует внешний вид школьников
По словам адвоката Александра Шушакова, требования к внешнему виду учеников устанавливают не федеральные законы, а уставы самих школ.
«Внешний вид школьника регулируется не федеральным законом, а, как правило, уставом конкретной школы. Везде он разный. Там могут быть прописаны требования к форме, к цвету волос и к аксессуарам», — пояснил он.
Основой служит статья 38 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно которой образовательные организации могут самостоятельно утверждать форму и правила ношения одежды.
При этом устав школы не может противоречить Конституции и федеральным нормам.
С 1 июля 2025 года вступил в силу новый национальный стандарт ГОСТ Р 71582-2024 «Одежда обучающихся (школьная форма)». Он задает общие рекомендации по качеству и стилю формы, но не делает ее обязательной.
Форма, согласно ГОСТу, должна быть:
- сдержанной и деловой;
- удобной и безопасной;
- выполненной преимущественно из натуральных тканей;
- без агрессивных принтов и символики неформальных объединений.
В большинстве школ это выражается в трех комплектах одежды: повседневной (брюки, юбки, жилеты нейтральных цветов), парадной (с белыми рубашками и аксессуарами) и спортивной (для физкультуры).
Что запрещают школьные уставы
Наиболее частые ограничения касаются:
- одежды с надписями, прорезями и яркими изображениями;
- головных уборов и религиозной символики в помещениях;
- обуви на каблуках;
- пирсинга, татуировок и неестественных цветов волос.
Что делать, если правила кажутся чрезмерными
Если конфликт все же возник, юрист советует сначала изучить устав школы.
«Если запрета в уставе нет, но вас притесняют за дреды, фиолетовые волосы или татуировки, это уже вопрос защиты прав. В таком случае можно обратиться к директору, в департамент образования или к уполномоченному по правам ребенка», — уточнил Шушаков.
Локальные акты о форме не могут приниматься единолично — они утверждаются с участием совета родителей, учеников и педагогов.
Можно ли отстранить ученика за внешний вид
Отстранять ребенка от занятий за несоответствие дресс-коду школа не имеет права. Максимум — устное замечание или запись в дневнике.
«Формальных санкций вроде отчисления за внешний вид не существует, особенно если речь не о систематическом нарушении, а о разовой ситуации», — подчеркнул адвокат.
Если нарушения фиксируются систематически, школа может применить дисциплинарные меры, но только в рамках закона.
Как защитить свои права
Родителям советуют:
- Ознакомиться с уставом школы и локальными актами;
- При несогласии направить письменное обращение администрации;
- При необходимости — пожаловаться в Рособрнадзор, департамент образования или прокуратуру;
- Участвовать в обсуждении правил формы через родительский комитет.
Главное, по словам юриста, — сохранить баланс между дисциплиной и правом ребенка на самовыражение:
«Школа может требовать соблюдения устава, но не нарушать права ребенка на образование и самовыражение. Тут есть тонкая грань, которую в принципе надо разбирать индивидуально».
