Пришел поспать: пьяный мужчина устроил переполох в столичном детском саду

Пьяный мужчина ворвался в детский сад в центре Москвы в надежде поспать

В Москве на улице Шаболовка мужчина ворвался в детский сад в надежде поспать. Но тихий час устроить не удалось — его прервали прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов. Кадрами задержания дебошира делится главное управление Росгвардии по столице в своем Telegram-канале.

Нарушителем оказался 33-летний молодой мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Нарушитель вел себя агрессивно и пытался найти место для сна», — приводятся в сообщении слова охранника учреждения.

Данный инцидент произошел в нерабочее время, поэтому воспитанники и сотрудники детского сада не пострадали. Мужчину доставили в отделение полиции, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

