Дарья Корзина
Музыкант уже 15 лет состоит в счастливом браке.

Встреча настоящей любви — вещь, неподвластная человеку. Об этом рассказал музыкант Василий Вакуленко, известный под сценическим именем Баста.

«Если была бы моя возможность, я бы сделал так, чтобы каждый человек встретил свою любовь в одну секунду», — сказал артист во время беседы с 5-tv.ru на премьере своего мюзикла «Любовь без памяти».

По его мнению, встретить любовь можно только по воле свыше, а не благодаря каким-либо советам или усилиям со стороны человека.

Василий Вакуленко уже 15 лет состоит в счастливом браке с супругой Еленой. Вместе пара воспитывает двух дочерей — Василису и Марию.

Ранее артист в беседе с 5-tv.ru поделился подробностями о площадках, где ему доводилось выступать перед слушателями. По словам музыканта, в его концертной географии есть действительно уникальные места — от ледокола в Антарктиде до пустыни и леса.

