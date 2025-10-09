«Вход — рубль, выход — 10»: Гордон рассказал, почему не отказывается от паспорта США

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 127 0

США удерживают крупный сбор с отказывающихся от гражданства страны.

Почему Гордон не отказывается от американского гражданства

Фото: © РИА Новости/Александр Натрускин

Телеведущий Гордон объяснил, что сохраняет паспорт США из-за «налога на выход»

Телеведущий и журналист Александр Гордон заявил, что не отказывается от гражданства США, так как при этом придется заплатить крупную сумму. Об этом он рассказал изданию StarHit.

«Дело в том, что от американского гражданства почти невозможно отказаться. <…> Начнем с того, что у них есть так называемый exit tax (Налог на выход. — Прим. Ред.). То есть, если хочешь выйти, заплати. Вы не поверите сколько. Они оценивают все имущество, что у тебя есть: и банковские счета, и недвижимость, и автомобили, все. И требуют 30% отдать им. При этом ты остаешься налоговым резидентом Соединенных Штатов на следующие пять лет», — отметил знаменитость.

Телеведущий уточнил, что ему не очень подходит система, при которой «вход рубль, выход десять». По словам Гордона, он когда-то начал процедуру отказа от американского гражданства, однако из-за того самого exit tax бросил эту идею. Кроме того, телеведущий сообщил, что не собирается занимать никакие государственные должности, поэтому паспорт США ему не мешает.

Гордон уточнил, что последний раз в Соединенных Штатах был «лет 12 назад». Тогда он посетил страну, чтобы попасть на свадьбу своей старшей дочери Анны, которая проживает за океаном.

Телеведущий вместе с семьей переехал в США в 1989 году. Там Гордон прожил всего восемь лет и в 1997-м вернулся в Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заслуженный артист России певец Михаил Шуфутинский подтвердил получение гражданства России.

