Расчеты гаубиц Д-20 ликвидировали боевиков ВСУ у Часова Яра

Расчеты гаубиц Д-20 Ивановского соединения Воздушно-десантных войск нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ в районе Часова Яра.

Разведчики заметили скопление украинских боевиков в опорном пункте вблизи Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Исходя из полученных данных, подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт в готовности к его удержанию с целью недопущения прорыва российских штурмовиков к югу от города.

Расчеты гаубицы Д-20 получили задачу на ликвидацию боевиков ВСУ, засевших в разрушенном здании, и с помощью корректировки разведывательных дронов нанесли точные снайперские удары по целям.

Расчеты гаубиц применили осколочно-фугасные боеприпасы, что позволило нанести максимальное огневое поражение живой силе боевиков.

Орудие Д-20 снискало большую популярность в войсках за исключительную надежность, неприхотливость, простоту эксплуатации и достойные огневые возможности. Д-20 широко применяют в зоне СВО артиллеристы-десантники, успешно уничтожая широкий спектр целей в прифронтовой полосе.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

