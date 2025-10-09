Т-80БВМ разнес пункт управления дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 62 0

Танкисты при поддержке расчета беспилотников нанесли серию точных ударов по противнику.

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Экипаж Т-80БВМ уничтожил пункт управления дронов ВСУ у Красноармейска

Экипаж танка Т-80БВМ 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил пункт управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ на красноармейском направлении зоны СВО.

На основе координат от беспилотной разведки, танкисты навели боевую машину на цель и выполнили серию выстрелов 125-мм осколочно-фугасных снарядов с дистанции около 10 км.

Корректировали огонь в режиме реального времени с помощью дрона. Командир подразделения давал поправки танкистам, которые вводили корректуры для нанесения очередного выстрела. После уничтожения цели, военные замаскировали танк и укрылись в оборудованном блиндаже.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

