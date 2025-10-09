В РФ аннулировали электронные паспорта транспортных средств из-за сбоя в системе

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 64 0

Инцидент коснулся владельцев как новых автомобилей, так и уже стоящих на учете.

Почему в России аннулировали ЭПТС

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) аннулировали в России из-за технического сбоя. Инцидент коснулся как владельцев новых автомобилей, так и уже стоящих на учете. Об этом РБК сообщил генеральный директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский.

«Сегодня (8 октября. — Прим. Ред.) такая проблема образовалась. Сбой произошел, насколько я понимаю, в системе электронных паспортов. Аннулировали даже паспорта машин, которые уже на учете стоят», — отметил специалист.

Уточняется, что произошедшее является техническим сбоем, а не ошибкой при заполнении документов. Также Клатаевский сообщил, что местным испытательным лабораториям пришлось ждать, когда рабочий день начнется в Москве, чтобы выяснить подробности инцидента.

Кроме того, эксперт отметил, что россиянам не придется оплачивать пошлину еще раз, однако придется записаться повторно.

ЭПТС начали выдавать в России с ноября 2020 года. Для его получения необходимо обратиться в уполномоченные Минпромторгом испытательные лаборатории или в пункты техосмотра. Документ является электронной заменой бумажного ПТС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России выросло количество дистанционных взломов автомобилей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.55
-0.38 94.94
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Британка хотела отравить или задушить мужа из-за страховки
11:52
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в отца двоих детей из-за денежного перевода
11:50
В НАБУ заявили о предложении взятки в $3,5 млн от прокурора за закрытие дела
11:48
Директор парка в Челябинске попался на многомиллионной афере с аттракционами
11:43
Хотела облегчить боль в спине: китаянка съела восемь лягушек и попала в больницу
11:31
Сыновья украли телефон: британка была застрелена на пороге дома из мести

Сейчас читают

В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи Усольцевых
Российские бойцы столкнулись с британскими наемниками в боях за Нововасилевское
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Покровская родительская суббота в 2025 году: традиции
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео