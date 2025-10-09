После заключения мирного соглашения Израиль продолжает наносить удары по Газе

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Первых договоренностей по урегулирования конфликта удалось достичь ночью с 8 на 9 октября в Египте.

Бомбежка Газы после первых мирных соглашений с Израилем

Фото: Reuters/Dawoud Abu Alkas

После достижения мирных договоренностей Израиль все еще продолжает наносить удары по Газе. Об этом проинформировала служба гражданской обороны анклава.

«С момента объявления этой ночью о достижении договоренностей по предложенным условиям прекращения огня поступали многочисленные сообщения о взрывах, в том числе на севере Газы. Кроме того, интенсивным авиаударам подвергся город Газа», — говорится в сообщении.

Кроме того, газета The Times of Israel со ссылкой на официального представителя Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихая Адраи сообщила о том, что Газу продолжают окружать. А на севере сектора находится опасно из-за боевых действий.

Ранее сообщалось, что ночью на переговорах в Египте в ночь с 8 на 9 октября сторонам удалось достичь соглашения. По нему в ближайшее время должны быть освобождены заложники, а Израиль обязался отвести свои войска до согласованной линии внутри анклава.

Президент США Дональд Трамп назвал эти соглашения первыми шагами «к прочному, надежному и вечному миру».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что более 18,5 тысячи детей погибли в Газе с октября 2023 года.

