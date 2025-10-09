Белый дом обсуждает возможность применения закона XIX века о восстании

Диана Кулманакова
Инициатива рассматривается с момента возвращения Трампа на президентский пост.

Почему нацгвардия внедряется в города США

Фото: Reuters/AL DRAGO

NВС: Белый дом обсуждает возможность применения закона XIX века о восстании

Чиновники Белого дома изучают возможность применения Закона о восстании — правового акта, датируемого XIX веком, который позволяет президенту США развернуть вооруженные силы внутри страны для поддержания правопорядка. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.

По данным телеканала, в администрации президента Штатов Дональда Трампа активно обсуждают, как и когда именно может быть использован этот закон. Он может быть активирован по запросу штата или по личному решению лидера страны, если правопорядок нарушен в результате «восстания» или «незаконного сопротивления».

Источники NBC отмечают, что закон обсуждается в Белом доме с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года, однако в последние недели дискуссия усилилась. Один из собеседников подчеркнул, что непосредственное применение закона в ближайшее время маловероятно, но в администрации уже прорабатывают юридическую базу для его возможной активации.

Закон «О восстании» применялся в истории США крайне редко. В 1960-х годах он использовался для защиты активистов движения за гражданские права и обеспечения десегрегации. В последний раз документ был задействован в 1992 году во время массовых беспорядков в Лос-Анджелесе.

С июня Трамп уже начал практику ввода федеральных силовых ведомств и подразделений Нацгвардии в крупные города — включая Лос-Анджелес, Вашингтон, Чикаго, Мемфис и Портленд — для борьбы с преступностью. Эти действия неоднократно вызывали протесты местных властей и сталкивались с судебными исками, в которых федеральные судьи признавали вмешательство правительства незаконным.

