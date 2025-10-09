Легендарный наставник ФК «Бока Хунирос» Руссо умер в возрасте 69 лет

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Его карьера стала символом преданности футболу.

Умер Мигель Анхель Руссо

Фото: www.globallookpress.com/ Li Ming

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Главный тренер аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс» Мигель Анхель Руссо скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

«В эту среду стало известно о смерти Мигеля в возрасте 69 лет, который уже более полувека связан с профессиональным футболом. Самое близкое окружение будет особенно оплакивать его утрату», — говорится в официальном заявлении «Бока Хуниорс».

Руссо стоял у руля клуба с 2007 года и принес команде немало громких побед, включая завоевание Кубка Либертадорес. В клубе отметили, что тренер был настоящим бойцом — как на поле, так и вне его, и до последнего оставался верен спорту.

По данным аргентинского телеканала Todo Noticias (TN), некоторое время назад у тренера диагностировали рак. Несмотря на болезнь, он продолжал работать и поддерживать свою команду.

Мигель Руссо начинал как игрок «Эстудиантеса» и входил в состав национальной сборной Аргентины. Его вклад в развитие футбола страны называют колоссальным: имя Руссо навсегда останется частью истории южноамериканского спорта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.55
-0.38 94.94
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Британка хотела отравить или задушить мужа из-за страховки
11:52
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в отца двоих детей из-за денежного перевода
11:50
В НАБУ заявили о предложении взятки в $3,5 млн от прокурора за закрытие дела
11:48
Директор парка в Челябинске попался на многомиллионной афере с аттракционами
11:43
Хотела облегчить боль в спине: китаянка съела восемь лягушек и попала в больницу
11:31
Сыновья украли телефон: британка была застрелена на пороге дома из мести

Сейчас читают

В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи Усольцевых
Российские бойцы столкнулись с британскими наемниками в боях за Нововасилевское
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Покровская родительская суббота в 2025 году: традиции
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео