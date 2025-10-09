Загадочный сигнал из «другой вселенной» заставил ученых пересмотреть свои теории

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 74 0

Научное сообщество ломает голову над аномальным явлением.

Загадочный сигнал в космосе

Фото: 5-tv.ru

Университет Китайской академии наук: слияние черных дыр породило червоточину

Странный сигнал из космоса, зафиксированный в 2019 году, заставил ученых рассматривать невероятную гипотезу о его происхождении из параллельной Вселенной. Об этом сообщает Planet Today.

Исследователи из Университета Китайской академии наук предложили альтернативное объяснение загадочному явлению. Согласно их теории, слияние черных дыр в другом мире породило червоточину, вибрации которой проникли в нашу Вселенную и были зафиксированы как короткий импульс.

Сигнал GW190521 кардинально отличается от типичных гравитационных волн своей продолжительностью всего в десятую долю секунды и отсутствием характерной фазы сближения объектов. Стандартная модель связывает этот всплеск со слиянием двух аномально массивных черных дыр, однако само существование таких объектов ставит перед учеными сложные вопросы.

Ученые отмечают, что пока это не доказательство существования червоточин, а лишь проверка смелой гипотезы. Будущие наблюдения коротких гравитационных всплесков, подобных зарегистрированному в 2023 году, должны помочь собрать дополнительные данные и либо подтвердить, либо опровергнуть возможность получения сигналов из других вселенных.

