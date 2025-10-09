Столичные компании производят медицинские средства для участников СВО

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Бойцы отмечали, что продукция данных предприятий очень помогает в полевых условиях.

Какие предприятия помогают бойцам СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Московские предприятия безвозмездно создают и передают в зону СВО средства для оказания первой медицинской помощи. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Столичные предприятия поддерживают различные общественные инициативы и среди прочего передают тонны гуманитарной помощи собственного производства в зону боевых действий. Например, налажено производство гемостатических жгутов, которые необходимы для временной остановки кровотечения при повреждении артерий на верхних или нижних конечностях.

Другое предприятие производит медицинский спрей на основе наносеребра. Его используют при поражении слизистых и кожи. Продукция производится из отечественного сырья по запатентованной технологии.

Бойцы не раз отмечали удобство использования данного спрея в полевых условиях. К тому же у средства широкий спектр применения: от ожогов до профилактики простуды. За все время спецоперации компания передала на фронт более 4,6 тысячи спреев.

Также в столице есть производство профессионального моющего и дезинфицирующего средства, средства защиты кожи рук и сырья для создания косметической и фармацевтической продукции. Эта компания тоже оказывает помощь военнослужащим СВО. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что курское объединение «Помогаем нашим» еженедельно доставляет гуманитарную помощь бойцам СВО.

