Курское объединение «Помогаем нашим» еженедельно доставляет гумпомощь бойцам СВО

Добровольческое объединение «Помогаем нашим» из Курска каждую неделю отвозит бойцам специальной военной операции (СВО) гуманитарную помощь. Соответствующие кадры из приграничных районов области оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Грузы с помощью военнослужащим состоят из теплых вещей, личные посылок, домашней выпечки, медикаментов и беспилотных аппаратов. У людей, занимающихся гумпомощью, есть и основная занятость, поэтому передачей вещей они занимаются самостоятельно лишь в свободное время.

Бойцам присылают посылки со всей России. При этом домашнюю выпечку готовят жители Курской области. Несколько женщин варят дома супы быстрого приготовления. Блюда включают натуральные ингредиенты, которые возможно разводить кипятком даже в самых нелегких полевых условиях.

«Ребята радуются посылкам из дома, когда приезжают к нам на склад и видят их из родных городов», — отметила активист движения «Помогаем нашим» Елена Болдинова.

Ведущая к поселку дорога засыпана взрывчатыми веществами. В небе часто видны беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Гуманитарную помощь девушки передают медикам одного из полков Минобороны, заезжающим к волонтерам.

«Спасибо за приготовленные и направленные нам теплые вещи. Наши раненные солдаты будут очень благодарны, особенно зимой», — поблагодарил майор медслужбы с позывным Горец.

Ранее, писал 5-tv.ru, волонтеры Москвы привезли более девяти тонн гуманитарной помощи в Мариуполь.

