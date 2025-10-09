Склоны к агрессии: кто чаще провоцирует конфликты в отношениях

Daily Mail: чаще инициатором конфликта в паре становятся мужчины

Мужчины демонстрируют значительно более высокую склонность к инициации конфликтов по сравнению с женщинами. Об этом со ссылкой на исследование Сент-Эндрюсского университета по выявлению гендерных различий в проявлении агрессии в конфликтных ситуациях сообщает издание Daily Mail.

«Мы обнаружили, что женщины чаще отвечают агрессией на агрессию, чем сами проявляют агрессию», — отмечает ведущий автор исследования Анна МакКарри.

Эксперимент с участием 104 добровольцев подразумевал парную компьютерную игру, похожую на аркадный автомат. Задача была простой — как можно быстрее нажать кнопку, когда на экране появлялось слово «GO». Победитель каждого раунда получал возможность «наказать» проигравшего с помощью громкого звукового сигнала. Можно было выбрать длительность звука: пять, десять или 15 секунд. Более долгий звук считался более агрессивным действием.

Особенно показательным стало наблюдение за парами разного пола. Результаты показали, что мужчины последовательно выбирали более продолжительные и интенсивные «наказания». Женщины чаще отвечали, но не начинали конфликт — если мужчина первым применял «звуковую атаку», то его партнер обычно отвечала той же монетой, но реже проявляла инициативу.

При этом в женских парах фиксировался наименьший уровень конфликтности, а участницы чаще применяли стратегии ослабления напряжения.

Ученые также установили, что введение пауз снижало импульсивную агрессию у мужчин на 40%, что указывает на роль ситуационных факторов в регулировании поведения.

«Более высокий уровень агрессивного поведения у мужчин обусловлен большей склонностью к импульсивным действиям», — заключили исследователи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.