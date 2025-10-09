Опубликованы кадры, как отец из Уфы выбросил трехлетнюю дочь с четвертого этажа

|
Евгения Алешина
Мужчина выкинул ребенка вместе с мусором.

Фото, видео: 5-tv.ru

Камеры сняли, как отец из Уфы выбросил трехлетнюю дочь с четвертого этажа дома. Кадры этой ужасающей сцены оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе города. Известно, что ребенок выжил, но получил серьезные травмы. Девочка в данный момент находится в больнице. Как рассказала жительница многоквартирного дома Валентина Малофеева на месте происшествия, виновник трагедии является алкоголиком. 

По словам женщины, супруги мужчины на момент совершения злодеяния не было дома, так как она уехала на лечение.

«Ребенка выбросил и все выбросил из дома. Жена уехала с другим ребенком на лечение куда-то. На юг отправили ее. Двое детей в семье», — сказала Валентина.

