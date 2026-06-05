Путин назвал хорошими темпы роста товарооборота России и КНР

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Диалог Москвы и Пекина получил продолжение сразу после пленарного заседания ПМЭФ-2026.

Фото, видео: © РИА Новости/Валерий Шарифулин; 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) состоялась встреча президента России Владимира Путина с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.

Российский лидер поблагодарил китайского представителя за участие в форуме. Он также попросил передать привет председателю КНР Си Цзиньпину и подчеркнул личный вклад китайского руководства в развитие двусторонних контактов.

«Отношения между нашими странами, как вы заметили, сейчас выступая на сессии, носят беспрецедентно высокий характер и уровень. Темпы хорошие», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что форум стал не только экономической площадкой, но и местом обсуждения более широких международных вопросов. По его словам, сотрудничество между странами продолжает развиваться, а торгово-экономические связи демонстрируют стабильный рост.

Среди ключевых направлений совместной работы были названы энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, логистика, высокие технологии, космос, атомная отрасль и искусственный интеллект. Отдельно отмечен рост товарооборота, который, по оценке сторон, сохраняет положительную динамику.

Также президент подчеркнул важность гуманитарного сотрудничества, в том числе будущих образовательных инициатив на 2026–2027 годы, которые должны усилить прямые связи между гражданами двух стран.

Хань Чжэн в ответ передал приветствие от Си Цзиньпина и поздравил российского лидера с проведением форума. Он отметил содержательность выступления Путина и заявил, что недавние переговоры лидеров в Пекине позволили выйти на новые договоренности по развитию отношений.

По его словам, стороны готовы последовательно реализовывать достигнутые решения, укреплять доверие и расширять практическое сотрудничество. Хань Чжэн подчеркнул, что текущий год отмечен сразу двумя юбилейными датами в истории двусторонних отношений — 30-летием стратегического партнерства и 25-летием договора о добрососедстве и дружбе.

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