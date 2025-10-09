В Душанбе состоялась встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев встретились в столице Таджикистана. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Беседа двух глав государств состоялась в правительственной резиденции Кохи Сомон в Душанбе. Прежде чем начать переговоры, Путин и Алиев обменялись рукопожатиями.

Это первая встреча лидеров в этом году. В последний раз они лично общались ровно 12 месяцев назад.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее уточнял, что главная тема беседы Путина и Алиева — двусторонние отношения России и Азербайджана.

Представитель Кремля подчеркнул, что сам факт проведения такой встреи они не вчи уже говорит о том, что оба лидера намерены обсудить «все насущные моменты».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Азербайджана поздравил российского лидера с днем рождения по телефону и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо народа.

