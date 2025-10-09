В США холодец стал модным ресторанным блюдом

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Повара создают узоры, чтобы сделать свои блюда более привлекательными на фото.

Почему в США холодец стал популярным блюдом

Фото: Бобылев Сергей/ТАСС

Модным блюдом в ресторанах США стал привычный русским людям холодец. Об этом написало издание NY Times.

Такая тенденция распространилась в стране из-за всеобщего желания американцев примкнуть к концепции здорового образа жизни (ЗОЖ) — велнес от английского слова «wellness», которое подразумевает «хорошее здоровье» или «благополучие».

В источнике отметили, что в желейном бульоне есть много необходимого для человеческого организма коллагена. Этот структурный белок всегда и везде ищут поклонники ЗОЖ.

Для фотогеничности холодца повара придумывают привлекающие внимание узоры, а также сочетают в нем ингредиенты, придающие цвета блюду.

Искушенные доставкой и разнообразием ресторанов посетители оценили очевидную дисгармонию ингредиентов, которые залиты желе. В заведениях, продающих новые версии блюда, теперь невозможно найти свободное место — спрос постоянно возрастает.

