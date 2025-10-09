Мальчик выжил после фактического обезглавливания и заново учится двигаться

Двухлетний Оливер Стауб чудом выжил после страшной аварии в Мексике, где получил травмы, которые считаются несовместимыми с жизнью» Его голова была фактически отделена от позвоночника, но ребенок пережил операцию и начал восстанавливаться. Об этом сообщает People.

По словам заведующего кафедрой нейрохирургии Медицинского университета Чикаго доктора Мохамада Байдона, впервые увидев снимки травм мальчика, он не поверил, что тот жив.

«Позвоночник был полностью пересечен, а кости разрезаны прямо посередине», — вспоминает врач.

Авария произошла 17 апреля, когда семья Стауб из Германии находилась в отпуске в Мексике. Их минивэн столкнулся с бронированным грузовиком. Родители и братья Оливера получили травмы различной тяжести, но именно двухлетний мальчик пострадал сильнее всего — он перестал дышать, и лишь быстрая реакция тети, сделавшей сердечно-легочную реанимацию, спасла ему жизнь.

Врачи в больнице Мехико предупредили родителей, что шансов нет. Мать Оливера, Лаура Стауб-Гарсия, вспоминает, как готовилась к похоронам и даже рассматривала вопрос донорства органов сына. Однако вскоре случилось чудо — мальчик начал подавать признаки жизни, хотя оставался полностью парализованным.

Семья решила остаться в Мексике, где им помогали родственники. Когда малыш немного окреп, родители узнали о докторе Байдоне, который занимался исследованием стволовых клеток и лечением травм спинного мозга. Он согласился провести рискованную операцию, несмотря на крайне тяжелое состояние пациента.

С помощью фонда, основанного футболистом Тони Кроосом, семье удалось собрать средства на транспортировку Оливера в США и оплатить лечение. В июле хирурги под руководством Байдона провели две сложнейшие операции по соединению черепа с позвоночником и восстановлению спинного мозга.

Через несколько дней после операции мальчик неожиданно начал двигать рукой.

«Сначала мы подумали, что это спазм, но он действительно начал сжимать пальцы родителей», — вспоминает Байдон. Позже появились движения ног, пальцев, улучшилось дыхание.

Сегодня семья живет в мексиканском штате Мичоакан. Оливер ежедневно делает успехи: поет, смеется, управляет инвалидным креслом и даже пытается вставать с помощью физиотерапевта.

«Когда ему говорят, что он не может — он доказывает обратное», — говорит его мать.

Врачи называют восстановление мальчика беспрецедентным и планируют продолжить наблюдение за ним. Весной Оливер снова отправится в Чикаго для участия в исследовании лечения стволовыми клетками.

«Он доказал, что мы ошибались на каждом этапе. Предела для него просто нет», — отметил доктор Байдон.

