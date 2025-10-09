Во Франции умер Пьер Мутуари — брат Космоса Мутуари и солист The Super Band

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 77 0

Один из пионеров африканского танцевального жанра скончался на 76-м году жизни.

Умер музыкант Пьер Мутуари

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Banneyer

Умер брат Космоса Мутуари и солист The Super Band Пьер Мутуари

Во Франции на 76-м году жизни умер знаменитый конголезский музыкант, солист группы The Super Band и один из основателей стиля сукус Пьер Мутуари. Об этом сообщает издание Factuel. По данным источника, артист скончался после продолжительной болезни.

Пьер Мутуари был не просто исполнителем — он стал одним из тех, кто сформировал звучание сукуса, сделав его визитной карточкой обеих Конго. Этот жанр, выросший из конголезской румбы, отличается стремительным ритмом и сложными гитарными импровизациями, а творчество Мутуари помогло ему завоевать популярность далеко за пределами Африки.

Музыкант родился в 1950 году и начал карьеру в 1968-м, выступая в составе The Super Band вместе со своим братом Космосом Мутуари. Уже через несколько лет он заявил о себе как о талантливом вокалисте и авторе песен, выигрывая музыкальные конкурсы и формируя собственное звучание.

В 1973 году Мутуари основал коллектив Les Sossa, а спустя шесть лет переехал в Париж, где начал сольную карьеру. Именно там сукус получил новую волну популярности, став частью французской музыкальной сцены 1980-х годов. Его альбомы сочетали традиционные африканские мотивы и современное звучание, что принесло артисту международное признание.

В 1986 году музыкант вернулся в Браззавиль, где занялся продюсированием и помогал дочери Мишель Мутуари развивать карьеру. Вместе они записали три студийных альбома, продолжая традиции семейного творчества.

Пьер Мутуари до конца жизни оставался символом «золотой эры» сукуса — энергичного жанра, который объединил Африку и Европу в одном ритме.

