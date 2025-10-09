Авраам Руссо подал иск в суд против бывшего телохранителя Тельмана Исмаилова

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 61 0

Артист намерен взыскать компенсацию морального вреда.

Исковое заявление певца Авраама Руссо

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev, Павел Кашаев

В Кунцевский районный суд Москвы поступил иск эстрадного певца Авраама Руссо к Тархану Эльдукаеву — экс-телохранителю бизнесмена Тельмана Исмаилова. Артист намерен взыскать компенсацию морального вреда, причиненного в ходе совершения преступления.

Речь идет о похищении Руссо, совершенном 31 января 2004 года. Как следует из искового заявления, ответчик, совместно с другими лицами, похитили и удерживали его, пока музыкант не согласился выполнить их требования. Эльдукаев выступает в это деле соучастником преступления.

Позже уголовное преследование Эльдукаева было прекращено. Истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда. В заявлении указывается, что, хотя уголовное преследование в отношении Эльдукаева прекращено, его действия находятся в прямой причинно-следственной связи наступивших у истца физических и нравственных страданий. Подготовка дела к судебному разбирательству начнется 23 октября этого года.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд назначил 14,5 лет колонии фигуранту дела о покушении на Авраама Руссо. По информации следствия, Тархан Эльдукаев выступил исполнителем замысла бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Бизнесмен готовил убийство музыканта из-за личной неприязни. Для этой цели он нанял троих сообщников — Михаила Демкина, Виталия Джуру и Алексея Трясникова. Когда Руссо возвращался домой после концерта в августе 2006 года, Демкин начал стрельбу по его машине. В итоге певец получил четыре огнестрельных ранения. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

