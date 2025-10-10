Шесть золотых правил: принц Уильям рассказал о принципах воспитания детей

Принц Уильям поделился шестью принципами воспитания детей

Многодетный отец принц Уильям поделился шестью принципами воспитания 12-летнего принца Джорджа, десятилетней принцессы Шарлотты и семилетнего Луи. Об этом сообщило издание Mirror.

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон придерживаются строгого подхода в воспитании наследников, чтобы показать им, что социальное положение семьи не отличает их от сверстников, тем самым обеспечив им здоровое детство и будущее.

Первый принцип — проводить с детьми как можно больше времени. Пара даже старается самостоятельно отвозить и забирать детей с занятий. Второе правило — ужинать всей семьей за одним столом. Также в семье распределяются бытовые обязанности поровну: наследники помогают накрывать и убирать со стола.

Семья принца Уильяма www.globallookpress.com/ Stephen Lock / i-Images

Третье правило — детям запрещено пользоваться мобильными телефонами. Четвертый пункт — прямое и откровенное общение: пара делится с наследниками всеми радостями и горестями в семье.

Пятое правило — семья не прибегает к услугам няни на постоянной основе, дабы развить самостоятельность у молодого поколения. Шестой пункт — запрещены разговоры на повышенных тонах. Это правило действует как на общение детей друг с другом, так и на родителей, во время серьезных разговоров.

