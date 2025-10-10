В Эрмитаже назвали условия, при которых можно забрать музейных котов в семью

Эрмитаж: музейных котов могут забрать только семьи из Петербурга и Ленобласти

Котов, живущих в Государственном Эрмитаже, могут отдать семьям только из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом рассказали в блоге музея.

«Музей стремится отдавать питомцев только в пределах Петербурга и Ленинградской области. Жизнь непредсказуема: если возникнет необходимость, Эрмитаж всегда примет своего котика обратно. Поэтому важно, чтобы он был в пределах досягаемости», — отметили представители музея.

Кроме того, Эрмитаж не отдает своих котов ни в какие организации даже в качестве талисмана трудового коллектива. К тому же важно, чтобы новый хозяин животного жил в собственной, а не арендованной квартире. Перед тем, как забрать кота необходимо пройти собеседование.

Уточняется, что многие коты обладают достаточно своеобразным характером. Одна из кошек и вовсе «недолюбливает женщин», а также принципиально не пользуется лотком. Кроме того, некоторым животным переезд и вовсе нежелателен в силу возраста.

«Третьи живут в Эрмитаже настолько долго, что уже неотделимы от музея. Есть даже коты, разменявшие третий десяток. По человеческим меркам им больше ста лет, и самое комфортное в таком почтенном возрасте — стабильное место, где все знакомо», — подчеркнули в материале.

В публикации отметили, что в основном берут молодых и контактных котов. В то же время представители музея сообщили, что однажды новый дом обрели полуслепой, заваливающийся набок котик с черепно-мозговой травмой и трехлапая кошечка.

В Эрмитаже особо подчеркнули, что «котиков музей отдает, а не берет».

Дворцовые коты, по легенде, появились еще при императоре Петре I. Тогда, естественно никакой речи об Эрмитаже не шло, так как его построили только в середине XVIII века. Легендарные коты-крысоловы появились во дворце только при императрице Елизавете Петровне, во время царствования которой построили нынешний Зимний дворец. Сейчас в Эрмитаже живет около 50 котов.

