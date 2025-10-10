Bloomberg: 60% газовой отрасли Украины уничтожено после ударов России

Эфирная новость 49 0

Агентство подсчитало приблизительный ущерб от ударов по газовой системе Украины. Зеленский уже потребовал дать еще денег.

Фото, видео: 5-tv.ru

Если под удары боевиков на территории России попадают и торговые центры, и жилые дома, то наши бьют максимально точно.

Настолько, что пытаясь подсчитать ущерб, агентство Bloomberg пришло к выводу: последние российские атаки вывели из строя почти 60% газовой системы Украины. То есть перед самой зимой Киеву необходимо восполнить потери.

Зеленский уже обратился с просьбой профинансировать сначала восстановление инфраструктуры. Потом еще дать денег на газ. В общей сложности спонсорам это обойдется в два миллиарда евро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.41
-0.14 94.70
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:39
Не просто грустно: психиатр рассказал о симптомах клинической депрессии
7:30
Российские Су-34 разнесли пункт управления дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Россиян предупредили об аномально холодной зиме
7:11
Цымбалюк-Романовская отказалась видеться с родственниками Джигарханяна
7:00
«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли
7:00
Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова

Сейчас читают

«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео