Российская армия нанесла удар возмездия по военным целям на Украине

Давид Андриясов Журналист

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

Российские военные нанесли массированный ответный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Военные использовали баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон», а также крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные беспилотники.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — резюмировали в ведомстве.

Российский ракетный удар стал ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам в стране. Украинские боевики ударили по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ночь на 22 мая. В момент атаки в здании находились 86 человек. Жертвами теракта стал 21 человек, еще 63 получили ранения.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом. Кроме того, глава государства поручил Минобороны подготовить ответ на действия киевских властей.

Ранее в МЧС сообщили о завершении поисково-спасательных работ на месте трагедии в Старобельске. В ЛНР объявили 24 и 25 мая днями траура по жертвам теракта. Позже власти региона опубликовали список погибших в результате удара ВСУ по колледжу.

По приглашению МИД более 50 иностранных журналистов отправились в Старобельск в ЛНР.

