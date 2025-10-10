Российские Су-34 разнесли пункт управления дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Летчики применили авиабомбы с УМПК.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Экипажи российских Су-34 уничтожили пункт управления дронов ВСУ

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и пункту управления дронов ВСУ в зоне ответственности южной группировки войск.

Удар наносили по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж вернулся на аэродром вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

