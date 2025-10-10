В России хотят ограничить количество собак и кошек в квартире

Член комитета Госдумы по вопросам семьи и детства Евгений Марченко внес на рассмотрение законопроект, который устанавливает ограничения на количество домашних животных в квартирах.

Документ, подготовленный депутатом, предлагает внести поправки в закон «Об ответственном обращении с животными и отдельных законодательных актах РФ», сообщается на сайте ТАСС.

Согласно инициативе, в жилых помещениях на каждые 18 квадратных метров разрешается содержать максимум одну взрослую собаку и одну взрослую кошку. Допускается временное превышение нормы только в случае рождения потомства — до тех пор, пока котята или щенки не достигнут шести месяцев. При этом ограничения не касаются собак-проводников.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующие правила не ограничивают число животных в квартире, что иногда приводит к ситуациям, когда в обычных квартирах живут 15-20 питомцев и больше. По мнению Марченко, это создает антисанитарные условия и повышает риски для здоровья как животных, так и жильцов.

Инициатива направлена на упорядочение содержания домашних животных в многоквартирных домах и снижение потенциальных угроз для безопасности и здоровья людей.

