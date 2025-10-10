Руководитель Шарьинской ТЭЦ помещен под домашний арест

Стали известны новые подробности скандальной истории в Костромской области, где на одной из ТЭЦ была обнаружена майнинговая ферма. Директор станции, где в огромных объемах воровали электроэнергию, отправлен под домашний арест. Под суд отправится также владелец оборудования для добычи криптовалюты. Возможно, после этого резонансного дела жители региона перестанут сидеть без света. По всей России силовики сейчас проводят облавы на нелегальных майнеров. О масштабах проблемы рассказывает корреспондент «Известий» Евгений Наприенко.

«Серые» криптовалютчики заполонили российские регионы. Ущерб только за этот год уже оценивается миллионами рублей.

В Челябинске местные жители заметили необычную стройку рядом со своими домами. На территории электроподстанции появились вагончики. Подозрения людей, что внутри — оборудование для майнинга, нам подтверждает сотрудник.

Из-за этого у жителей соседних домов постоянные проблемы с электричеством.

«Мы не можем зарядить телефоны. По всем розеткам… В основном, это бывает, в 11-12 дня, вечером вообще невозможно», — говорит местная жительница Людмила Светикова.

Нелегальные фермы силовики ликвидируют практически ежедневно по всей стране. На очередной адрес нагрянули в Махачкале. В обычном подвале многоэтажки обнаружено 32 аппарата. Их погрузили в жидкость для скрытной работы. Ферма-невидимка круглосуточно воровала энергию.

«Счетчика не было, что послужило многим авариям на электролинии. Были перебои, были сбои, горели трансформаторы, — говорит Багавдин Багавдинов, сотрудник энергосбытовой компании.

И майнеры проявляют все большую изобретательность. Пожалуй, один из самых громких скандалов недели — в Костромской области. Десятки аппаратов нашли под окнами директора ТЭЦ. Он же — фигурант уголовного дела о получении взятки и злоупотреблении служебным положением.

«За совершение в пользу предпринимателя незаконных действий обвиняемый получил от него взятку в размере не менее 256 тысяч рублей. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорит Ольга Вакурова, старший помощник руководителя СУ СКР по Костромской области.

По нашим данным, в провинциальной Шарье ферма не единственная на весь регион. Таких точек только в Костроме нами обнаружено несколько, из-за чего — десятки жалоб от населения.

Волна негодования обрушилась на компанию, которая по факту должна качественно обеспечивать жителей светом — «Костромаэнерго». Правда, отвечать на вопросы, почему в регионе так часто пропадает электричество, нам отвечать не стали. Как только съемочная группа появилась в офисе, все руководство неожиданно ушло в отпуск.

Однако нам все же удается связаться с генеральным директором. Пускать нашего оператора в свой кабинет Андрей Самойлов отказался. И заявил, что проблем в регионе нет.

«Вы считаете, что проблем с электроснабжением в регионе нет?» — спрашивает журналист директора.

«Нет… Мы прекрасно знаем, что майнинговые фермы есть. Мы знаем, где они расположены», — отвечает Самойлов.

Официальный ответ на наш запрос в компании предоставить так и не смогли. При этом пока жители области учатся жить без света, руководство «Костромаэнерго» себе не отказывает в роскоши. Заместитель директора, сотрудник, который и отвечает за вопросы технологического присоединения Юрий Горихин, перемещается по улицам на дорогом внедорожнике. Да и живет, по меркам Костромы, в люксовом ЖК, со своей охранной и за высоким забором.

За последние несколько лет в Костромской области уже проходили задержания энергетиков, которые помогали создавать незаконные майнинговые фермы. Одна из них располагалась в заброшенном коровнике. Только вот в 2020-м здесь главными буренками были 250 системных блоков, доющих из сети криптовалюту. Место более чем подходящее: вдали от дороги местным жителям не был слышен шум. И — самое главное — в шаговой доступности находится электроподстанция.

В ФСБ выяснили, что начальник подразделения энергосбытовой компании всячески ограждал ферму от проверок, даже не пускал подчиненных для снятия показаний. Эксперты уверены, не заметить крупную нагрузку на сети невозможно. Тем более, когда за состоянием должны тщательно следить.

«Чаще всего у нас сети сегодня старые, советских времен, поэтому, конечно, там проверки могут осуществляться раз в неделю. Раз в неделю, раз в две недели», — говорит Александр Толмачев, член комитета торгово-промышленной палаты России по предпринимателю в сфере ЖКХ.

Чтобы избежать аварий на электросетях, силовики продолжат облавы на нелегальных майнеров. Быть может, тогда люди перестанут переживать, что свет в доме может погаснуть в любой момент.

